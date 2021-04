Lazio, dal Napoli al Napoli: il ricordo della vittoria dell’andata - VIDEO

Dal Napoli al Napoli. Stesso campionato e stesso obiettivo ma adesso il tempo stringe. Napoli e Lazio si troveranno ancora una volta contro, questa volta allo Stadio Maradona, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Non manca molto alla fine del campionato e partenopei e biancocelesti sono impegnati nella rincorsa al quarto posto per garantirsi un posto nell'Europa che conta. All'andata a sorridere furono i ragazzi di Inzaghi che si sbarazzarono agevolmente degli azzurri. A segno Immobile, di testa nel primo tempo, e Luis Alberto nella ripresa. La società capitolina ha ricordato il successo dello scorso dicembre per avvicinarsi al meglio alla sfida di giovedì sera.