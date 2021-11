Lazio, dalla "paranoia" al "boato dopo l'esplosione": la carica social con Gazzelle - VD

La Lazio sta "come una bomba, ma mica in senso buono", come dice Gazzelle in 'Vita paranoia'. I biancocelesti sono stracolmi di talento e capacità, ma al momento fanno fatica ad esprimerlo e vanno in "paranoia". La società ha deciso di raccogliere le migliori immagini in un video, poi pubblicato su Instagram, e sincronizzarle con il successo del cantautore romano. Contro l'Udinese tutti vogliono vedere esplodere la Lazio, una volta per tutte.