Lazio, David Silva già con la maglia biancoceleste: l’immagine di 433 - FT

Il noto portale sportivo 433 ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio di David Silva che indossa già la maglietta della Lazio. Il fantasista sta diventare biancoceleste. La descrizione al post recita: “David Silva diventerà un giocatore della Lazio nei prossimi giorni”. Ciò viene confermato anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Un’immagine che fa già sognare i tifosi pronti ad ammirare le giocate dello spagnolo in giro per l’Italia e non solo.