Lazio, Dazn mostra un Sergej disperato "Salterà il derby" - FOTO

L'idea che Sergej Milinkovic-Savic salti il derby, soprattutto per un'ammonizione così vergognosa, è davvero triste. La brutta notizia non fa male solo all'ambiente Lazio, ma anche a tutti gli amanti del calcio, perchè un calciatore come lui, a prescindere dalla fede di ognuno, non può che essere ammirato. Anche Dazn ha pubblicato un post su Instagram che mostra il Sergente con le mani sul volto.