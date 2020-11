Lazio, Djavan Anderson lancia il contest: "Oggi vi regalo un'altra maglia" - FT

Dopo il contest lanciato in estate per far aumentare i followers al profilo Instagram del suo cane Django, Djavan Anderson oggi ha riproposto il format per se stesso. Il centrocampista biancoceleste ha infatti spiegato con un post che, al raggiungimento dei 40.000 followers, regalerà la sua maglia da gioco. Cosa fare per partecipare? Bisogna mettere "mi piace" al post, taggare due persone e ovviamente seguire il profilo del numero 8.