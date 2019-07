Lazio, domenica di padel: Immobile insieme ad amici speciali - FOTO

Ultime ore di vacanza per i giocatori della Lazio prima del raduno di martedì. Dopo le visite mediche poi partenza per Auronzo per il via ufficiale alla stagione 2019-2020. Immobile si sta godendo questi giorni a Pescara, dove ha trascorso una domenica mattina diversa. Partita di Padel con amici speciali, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari. La foto l'ha pubblicata proprio quest'ultimo sul suo profilo Instagram. Momenti di svago, poi si tornerà a fare sul serio.

