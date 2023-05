Lazio e il 26 maggio, Mauri fa impazzire i tifosi: ecco cosa ha fatto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio - Cremonese è occasione per festeggiare la festa delle feste. I biancocelesti questo pomeriggio hanno organizzato una cerimonia per omaggiare il decennale della Coppa Italia vinta il 26 maggio 2016 contro la Roma. Non solo l'Olimpico perché la società ha organizzato anche un pranzo con gli "Immortali", ovvero gli eroi di quella data storica, al Circolo Canottieri Lazio, tra cui c'era anche Stefano Mauri. Così, dall'alto del suo profilo Instagram, l'ex Lazio ha pubblicato una foto con la maglia speciale del decennale: numero 6 e aquila sul petto. I tifosi sono letteralmente impazziti. Qui sotto lo scatto social.