Lazio, è tempo di 'matchday': la società carica i tifosi sui social - FOTO

"È il giorno del football" dice Pete a Matt nel noto film Hooligans, quando stanno per recarsi al The Griffin per vivere un festoso prepartita prima che il West Ham scenda in campo. Oggi, in un lunedì lavorativo come tanti, i tifosi laziali possono far propria questa frase. Alle 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo Lazio e Cagliari per l'undicesima giornata di Serie A, per una sfida che seppur apparentemente semplice sulla carta, presenta in realtà più insidie di quanto sembri. La squadra di Marco Baroni sarà chiamata a confermarsi, davanti ai propri tifosi che non verranno mai meno nel sostenerla e nello starle vicino. In tal senso, proprio per suonare la carica in vista della partita, la società sui propri canali social di riferimento ha pubblicato il classico 'matchday', scegliendo Matias Vecino come immagine di copertina.