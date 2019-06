Lazio, 'Er Faina' incalza Petagna: "Trattativa in corso" - FOTO

Il nome di Andrea Petagna continua a essere associato al calciomercato della Lazio. Il classe '95 ex Atalanta verrà riscattato dalla Spal e i biancocelesti potrebbero sfruttare l'ottimo rapporto con i ferraresi, alla luce anche della possibile operazione Lazzari - Murgia. Nel frattempo c'è chi sta incalzando Petagna, da amico del giocatore e tifoso della Lazio. Si tratta di Damiano 'Er Faina' che sul suo profilo Instagram ha postato una foto direttamente dalle spiagge di Ibiza accompagnata dalla frase: "Trattativa in corso...". Intrecci di mercato, ma i biancocelesti possono contare su un intermediario in più.

