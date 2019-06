Lazio, 'Er Faina' vuole Petagna in biancoceleste: la risposta dell'attaccante

È tornato ad essere associato alla Lazio il nome di Andrea Petagna. L’attaccante, protagonista di una grande stagione, è uno dei giocatori della Spal che interessano ai biancocelesti. Il club ferrarese lo riscatterà per 12 milioni e potrebbe decide di sfruttare una valutazione in rialzo per monetizzare dalla sua cessione. Amico del classe ’95 è Damiano ‘Er Faina’ che, ironicamente, ha commentato una foto dell’ex Atalanta a Mikonos con un preciso invito: “Please Andrea come to SS Lazio”. La risposta non si è fatta attendere: “Se mi ospiti tu sì”, ha scritto Petagna stando al gioco. Per il momento nessuna trattativa, ma quella laziale di certo sarebbe una pista gradita. “La scorsa estate sarebbe venuto di corsa”, svelò lo youtuber romano dopo aver passato insieme le vacanze. A distanza di un anno il futuro è di nuovo tutto da decifrare.