Lazio Eternal Wonders, Acerbi promuove Civita di Bagnoregio

Si chiama “Lazio Eternal Wonders” ed è l’iniziativa promossa dalla Regione in collaborazione con il club biancoceleste per dare visibilità al territorio sfruttando la gara di Supercoppa che la squadra di Inzaghi giocherà domenica in Arabia Saudita contro la Juventus. Ieri, nella sala stampa dell’Olimpico, il presidente Claudio Lotito e Luiz Felipe hanno presentato l’idea insieme alla giunta regionale. Oggi, attraverso un video su Instagram con protagonista Francesco Acerbi, la Lazio ha sponsorizzato Civita di Bagnoregio, “uno dei borghi più belli d’Italia”, come spiega il difensore. “Ha quasi dodici abitanti, quasi come una squadra di calcio”, ha proseguito Acerbi ricordando poi la bontà della cacio e pepe oltre alla possibilità di incredibili arrampicate. Lazio e territorio: ecco il legame per Riad.