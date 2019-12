Lazio Eternal Wonders: Inzaghi tra Supercoppa e specialità culinarie - VD

“Quando non studio schemi e avversari mi dedico a scoprire il Lazio”. Esordisce così Simone Inzaghi, il terzo sorteggiato dalla società (dopo Acerbi e Parolo) a promuovere la Regione Lazio nel mondo. Come ormai noto, il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con l'amministrazione regionale per legare la grande visibilità della Supercoppa Italiana alla pubblicità del territorio laziale a livello planetario. L'iniziativa, chiamata Eternal Wonders (“Eterna Scoperta”), poterà la Lazio a vestire questo marchio anche sulla maglia speciale in versione Supercoppa. Dalla cucina agli sport - mentre a Riyad il mister sta preparando l'11 per la finale contro la Juventus -, i social biancocelesti hanno pubblicato il suo video promozionale della regione: “Tra arte, cultura, storia e natura, è una regione che ti sorprende a tutto campo. La cucina del Lazio, poi, vince sempre. Il calcio è la mia vita, ma ogni tanto mi rilasso praticando altri sport: qui la scelta non manca”.

