Lazio-Fiorentina, Luis Alberto spegne le polemiche: il post social - FOTO

È un periodo tutt'altro che semplice per Luis Alberto. Il Mago spagnolo è sempre al centro di numerose polemiche, tra il mancato feeling con Sarri e addirittura le voci su un possibile addio. Eppure il numero 10 non si lascia distrarre da ciò che succede fuori e pensa solo alla squadra. Contro la Fiorentina, Sarri lo ha lanciato da mezzala dal primo minuto. Il fantasista spagnolo ha risposto sul campo, con un'ottima prova di qualità e sacrificio. Non è arrivato né il gol né l'assist, ma è arrivata la cosa più importante: la vittoria. Luis ha esultato per l'importante successo con un post su Instagram: "Gran lavoro di squadra e tre punti portati a casa".