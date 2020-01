Lazio, gioia biancoceleste sui social: "Crederci fino in fondo" - FOTO

Definitela pure una Lazio audace, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Roba da "partita è finita quando arbitro fischia". Una squadra mai doma, capace sino all'ultimo di cambiare le sorti del proprio destino. Ma il destino, si sa, ti viene incontro solo se ci credi fino in fondo. Lo sa bene Milinkovic-Savic, uno dei cavalleggeri a suonare l'avanzata di carica per permettere alla Lazio di portare tre punti importantissimi dalla trasferta di Brescia: "Destino aiuta chi non smette di crederci" - il commento del centrocampista serbo affidato al proprio account Instagram. Tre punti per continuare a sognare, per continuare ad accompagnare con mano il destino fino a destinazione. Gli fa eco anche Felipe Caicedo, autore di una prestazione importante e dell'assist decisivo per il 2-1 di Immobile: "Cominciamo il 2020 come abbiamo finito il 2019, con una grande vittoria. Forza Lazio!" - il pensiero dell'ecuadoriano su Twitter. Così come lo stesso Immobile, euforico per la vittoria e la doppietta (19 i gol in campionato per lui), ha commentato: "Continuare a credere e a combattere". Concetto ribadito, con orgoglio, anche da Nicolò Armini: "Non moriamo mai". Davanti alla tv così come lo squalificato Luis Alberto, che si limita a commentare il gol di Immobile con un "Sìììììììì". Due lettere, è quanto basta. Anzi, meglio ancora fa Correa che non si esprime se non a emoji. Ciak, si gira il nuovo anno. Questa Lazio è talmente bella che sembra sceneggiata a Hollywood.

Cominciamo il 2020 come abbiamo finito il 2019 con una grande vittoria #forzalazio +3 @OfficialSSLazio pic.twitter.com/z9WwviPdnt — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 5, 2020

