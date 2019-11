Lazio, Gottardi ricorda derby, Coppa Italia e Supercoppa del '98 - VIDEO

Quando si pensa a Gottardi, viene subito in mente il derby di Coppa Italia del gennaio 1998. Il suo gol al 92' permise alla Lazio di vincere la terza stracittadina consecutiva (alla fine arrivò anche la quarta...), e bissò in finale contro il Milan, quando il suo ingresso in campo fu determinante per portare a casa il trofeo. Nel quarto video di avvicinamento all'apertura dello store nel centro di Roma, pubblicato dagli account social del club biancoceleste, Guerino Gottardi ripercorre quelle due tappe e la successiva conquista della Supercoppa Italiana a Torino: "Nel gol del derby una palla lanciata e deviata mi ha mandato in porta e ho potuto segnare il 2-1 al 92'. In finale eravamo veramente tesissimi e carichi perché lo stadio era pieno. Io ero carico come una molla e sono riuscito a dare un ritmo alla squadra che è diventato impressionante. Quelle emozioni che non si possono più vivere, andavano vissute di più in quel momento. Dopo la Supercoppa abbiamo festeggiato bene, avevamo cominciato un percorso che ci portava a vincere le partite importanti".

