Lazio, Hoedt e i 3 punti con il Benevento: "Continuiamo verso il nostro obiettivo" - FT

Nel caos genrato dalla Superlega, la Lazio resta concentrata sull'obiettivo Champions per questa stagione. Con la vittoria di ieri sul Benevento i biancocelesti hanno guadagnato 3 punti fondamentali per la loro rincorsa al quarto posto e Wesley Hoedt ne ha sottolineato l'importanza: "+3! Continuiamo il percorso per raggiungere il nostro obbiettivo!", ha scritto l'olandese su Instagram.