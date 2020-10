Lazio, Hoedt entusiasta sui social: "Non vedo l'ora di iniziare" - FOTO

Manca sempre meno affinchè Wesley Hoedt possa reindossare la maglia della Lazio. Ieri su Instagram il giocatore ha posato con la casacca biancoceleste, svelando il suo nuovo numero di maglia. Oggi, sempre tramite il social network, ha ringraziato i tifosi per il calore dimostrato e non vede l'ora di iniziare questo nuovo capitolo con la prima squadra della Capitale. Nella Instagram Story pubblicata ha infatti scritto: "Grazie per i vostri messaggi, non vedo l'ora di iniziare".