Lazio, i compagni scherzano con Cataldi sui social: "Non dormire più se giochi cosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cuore e grinta per la Lazio. La prestazione di Danilo Cataldi, al primo derby da capitano, è stata sicuramente una delle migliori tra i biancocelesti. Il centrocampista romano e laziale ha poi raccontato su Instagram che per lui non è stata una partita come le altre. I compagni hanno risposto al post riempiendolo di complimenti. Vecino lo ha preso in giro sul fatto che in settimana abbia dormito poco: "Ora dormi un po' che giovedì si gioca". Stessa cosa ha fatto Casale: "Meglio che non dormi se giochi così". L'uomo spogliatoio Radu gli ha dato la sua benedizione: "C'è solo un capitano!". Patric ha aggiunto: "Lo meriti fratello". Anche Maximiano si è aggiunto ai complimenti: "Grandissimo fra". Non solo i compagni, ma anche gli ex Reina, Leiva e Armini hanno commentato tra emoticn di applausi, occhi a cuore e cuori blu.