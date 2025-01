Lazio, i migliori momenti del 2024 di Noslin: il post social - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2024 è stato un anno sicuramente da ricordare per Tijjani Noslin. Passato prima dal Fortuna Sittard al Verona, per poi finire alla Lazio, l'olandese ha fatto in pochi mesi due grossi step per la carriera. L'avventura italiana è stata nel segno di Marco Baroni, che lo ha voluto fortemente con sè dopo averlo ammirato alla guida degli scaligeri. L'avventura alla Lazio è iniziata con alti e bassi, ma in questo 2025 vuole dimostrare quanto vale. L'attaccante, tramite i propri profili social, ha publicato un video con i suoi migliori momenti del 2024 con una descrizione che recita: "Chi conosce il tuo nome confida in te, perché Signore, non ha mai abbandonato chi ti cerca".