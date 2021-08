Lazio, il club incorona Sarri dopo lo strabiliante trionfo sullo Spezia - FOTO

Una Lazio da calcio-champagne quella vista ieri sera. La squadra di Sarri mette a segno uno strabiliante 6-1 e vola più in alto che può. Una prestazione davvero notevole quella dei biancocelesti, con il tecnico che sta facendo delle cose magnifiche. La sua idea di gioco non è ancora del tutto un automatismo per la rosa, ma ieri sera l'impronta sarriana è emersa e ha fatto divertire tutti. A incoronare la performance di Mau è stata proprio la società che tramite il proprio account Instagram ha pubblicato una foto del tecnico scrivendo: "COMANDANTE".

