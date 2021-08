Lazio, il buongiorno del club è emozionante - FOTO

Lazio, sei strepitosa. Ieri sera il gioco sarriano è entrato in campo e ha sorpreso tutto il popolo biancoceleste. Sei reti messe a segno in una sola partita, sei punti in due giornate e seconda vittoria consecutiva. La Lazio c'è e può far davvero bene quest'anno. A risvegliare i tifosi oltre a Patric, sono stati i due post della società. Su Twitter il club scrive: "Buongiorno, Aquilotti" con una foto del difensore spagnolo sulle spalle di Immobile sotto la Curva Nord. Su Instagram invece è il turno di Felipe Anderson, per cui scrive: "Svegliarsi questa mattina con la sensazione di...@fanderson" accompagnato con l'esultanza dell'eurogol del "Pipe".

