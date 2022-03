Lazio, il ko nel derby scatena i tifosi sui social: "Vergognatevi tutti"

La rabbia dei tifosi biancocelesti divampa dopo il pesante 3-0 subito dalla Roma nel derby soprattutto per l'atteggiamento mostrato in campo...

Si può buttare via il lavoro di una settimana in meno di un minuto? A giudicare dalla prestazione di oggi della Lazio, assolutamente sì. Perchè la prestazione offerta dai calciatori biancocelesti è assolutamente incommentabili. Inguardabili, fermi sulle gambe e come in balia di un avversario a cui riusciva tutto con una facilità estrema. Atteggiamento, personalità e carattere dimenticato negli spogliatoi e che hanno fatto arrabbiare e non poco la gente laziale. Chiariamo una cosa, perdere con la Roma ci sta, ma il modo in cui i calciatori si sono consegnati a Abraham e compagni è qualcosa di incomprensibile. "Questa squadra mi stupisce in negativo quando meno me lo aspetto" ha detto Sarri non sapendo spiegare a parole questi continui blackout.

SQUADRA - Le parole, però, stavolta le hanno trovate i tifosi biancocelesti. Se la contestazione di questa stagione ha sempre riguardato la dirigenza, stavolta le critiche sono tutte per i giocatori. Nelle radio i sostenitori fanno sentire la loro voce, sui social lasciano libero sfogo alle dita. Tutti sul banco degli imputati soprattutto per la mancata reazione. Unico a essere risparmiato è Luka Romero, indicato come il solo ad aver mostrato il petto contro gli avversari. "A 17 anni ha più pa**e di tre quarti della squadra", "Luka Romero migliore in campo" e "L'unica cosa bella di stasera". Per tutti gli altri le parole non sono assolutamente al miele. "Vergognatevi tutti", "Indegni", "Fatevi un esame di coscienza. Senza rispetto" e "Onore solo ai tifosi, voi non meritate niente al di là del disprezzo" sono i commenti più frequenti sotto al post della società. "Basta scuse social, vogliamo i fatti in campo", "La prossima volta ricordatevi le pa**e, approccio da vergognarsi" e "Avete fatto pena" si espandono da Facebook a Twitter passando per Instagram.

SINGOLI - Risparmiato Lazzari che viene applaudito e che tutti sperano di vederlo titolare fino a fine stagione. Applausi per Pedro, unico dei suoi ad andare sotto la Nord a chiedere scusa, mentre tanti altri finiscono sul banco degli imputati. Si parte da Francesco Acerbi, ancora una volta al centro delle polemiche. Il rapporto con il tifo biancoceleste si è incrinato dopo la gara con il Genoa e la prestazione di oggi di certo non aiuta. L'errore in disimpegno da cui nasce l'angolo dell'1-0 non è piaciuto ai sostenitori. "Abbiamo preso più gol oggi con Acerbi che con Patric per due mesi", "Polemiche a parte, ma in campo cosa è successo ad Acerbi?" e "Basta con Acerbi" sono solo alcuni dei commenti più frequenti. Non viene risparmiato nemmeno Hysaj, con all'ex Napoli che viene chiesto di accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Lazzari, e nemmeno i big. Luis Alberto e Milinkovic sono accusati di piacersi troppo, mentre Luiz Felipe e Strakosha di aver reso molto al di sotto delle proprie possibilità. Insomma una brutta serata per tutti e un ko che fa male all'umore e alla classifica. Mancano nove gare al termine della stagione e la gente laziale si augura che la squadra possa dimostrare di avere carattere e personalità, evidentemente dimenticata negli spogliatoi nella stracittadina più attesa della stagione.