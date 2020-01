Lazio, il mea culpa di Leiva: "Imparerò dall'errore di ieri". E crea un hashtag...

Reazione esagerata di Lucas Leiva, dopo un'ammonizione in Napoli-Lazio di Coppa Italia ieri sera al San Paolo. La conseguente espulsione, dettata da una parola di troppo nei confronti dell'arbitro Massa, che lascia i suoi in dieci uomini. Il brasiliano, dall'esperienza internazionale, sa bene di aver commesso un grave errore. E fa mea culpa attraverso il suo profilo Instagram: "Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio". Non manca però la stoccata finale con l'hashtag allegato al post "#noneramaifallo", a rimarcare l'errore grossolano di Massa.