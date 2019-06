Lazio, il tempo passa ma il 26 maggio no: il ricordo di Hernanes - FOTO

Anderson Hernanes e la Lazio, una grande storia. E ne è passato di tempo dalla fine di quella grande storia. Da quel gennaio 2014, il trasferimento all'Inter, le lacrime ai cancelli Formello. Eppure, nonostante gli anni che scorrono inesorabili, Hernanes non ha mai dimenticato né Roma, né la Lazio. Un legame troppo forte per dissolversi nel vento di una carriera che, a 34 anni, volge al termine lì dove è iniziata. Al suo San Paolo, nel suo Brasile. E proprio per ripercorrere le orme della sua vita da calciatore, il centrocampista verdeoro ha voluto pubblicare diverse storie sul suo profilo Instagram mentre “sfogliava” con delicatezza tutte le maglie, sue o degli avversari, che ne hanno colorato le esperienze sul campo. Tra queste ce ne sono tante della Lazio, ovvio, ma una in particolare spicca tra le altre e anche Il Profeta ha tenuto a rimarcarla: è una casacca biancoceleste, con il colletto bianco attraversato da una bandiera tricolore e una scritta poco più in basso che recita “Finale TIM CUP, Lazio - Roma, 26 maggio 2013”. Hernanes si sofferma sull'immagine e la evidenzia, seppur con un piccolo errore di battitura: “16/05/2013”. No, Anderson. Era il 26 maggio e, nonostante il tempo che scorre, quello non passerà mai. Di seguito, ecco la foto della sua storia.

