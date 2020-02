Lazio, Immobile e Strakosha esultano: "Serata da ricordare"

La mattina dopo ha un sapore ancora più gustoso. La Lazio ha battuto l'Inter in classifica e l'ha superata prendendosi il secondo posto in solitaria alle spalle della Juventus. I biancocelesti hanno vinto in rimonta un match durissimo, sfruttando al meglio il fattore Olimpico e diventando a tutti gli effetti una candidata per lo Scudetto. I calciatori di Inzaghi hanno dato il buongiorno in un modo tutto loro. Thomas Strakosha ha postato l'esultanza di ieri con il messaggio: "Bravi ragazzi, vittoria importante". Più incisivo Ciro Immobile che ha voluto ringraziare il popolo laziale che ieri sera ha risposto presente: "Avanti con fiducia. Serata da ricordare, grazie alla nostra gente".