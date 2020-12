Lazio, Immobile fiducioso dopo il Dortmund: "Un ultimo sforzo" - FOTO

Ormai Ciro Immobile fa rima con gol. Ieri sera, ennesima marcatura del bomber biancoceleste che ha consentito alla Lazio di agguantare il pareggio contro il Borussia Dortmund e, in altre occasioni, ha sfiorato anche la doppietta. Con il rigore trasformato, il numero 17 di Inzaghi sale a quota 4 gol in 3 partite di Champions League. Numeri incredibili per un attaccante che da molti veniva considerato non decisivo nei palcoscenici europei. Immobile ha espresso tutta la sua soddisfazione per la grande prestazione della squadra sui suoi canali social, proiettandosi alla gara decisiva della settimana prossima contro il Bruges: "Un ultimo sforzo".

Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

Costacurta: “Immobile sta facendo benissimo, può essere la carta vincente di Mancini...”

TORNA ALLA HOME PAGE