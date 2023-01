Lazio, Immobile primo tifoso e la società lo omaggia così... - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata indimenticabile quella dell'Olimpico. La Lazio batte il Milan, si impone per 4-0 e si rende protagonista di una gara fantastica, forse la migliore della stagione. In una cornice perfetta creata dai 40.000 supporter biancocelesti sugli spalti c'era anche un tifoso speciale. Ciro Immobile ha vissuto la gara dalla tribuna con la stessa adrenalina del resto dello stadio e per questo alla seconda rete di Zaccagni è letteralmente esploso di gioia. "Il nostro capitano è sempre il nostro primo tifoso", questo il post social della società con le immagini del bomber esultante.