Lazio, Immobile raggiunge 1 milione di followers: il post social - FOTO

La Lazio prepara la trasferta a Genova con un Immobile con il morale a mille. Ieri il bomber biancoceleste ha festeggiato 30 anni con una fantastica festa a Palazzo Brancaccio. Oggi il traguardo tagliato è meno importante, ma comunque soddisfacente. Ciro ha raggiunto 1 milione di followers, a cui ha recapitato i suoi ringraziamenti: "1 milione di volte grazie a voi che credete in me, che mi supportate, che mi fate sentire il vostro affetto, che mi date la spinta a fare sempre meglio". Immobile è carico, Inzaghi si affida a lui in vista del Genoa.

