Lazio, Immobile rassicura i fantallenatori: "Darò ancora di più! E chi mi ha contro..."

Qualsiasi fantallenatore sa che per vincere il campionato serviranno tanti gol. Una caterva di gol. Quelli che uno come Immobile può garantire. In questa prima parte di stagione ha fatto impazzire i tifosi della Lazio, ma anche tutti quelli che lo schierano ogni domenica nella propria formazione virtuale al Fantacalcio. Un bonus assicurato, quando hai Ciro in campo. Lo stesso bomber biancoceleste, stuzzicato da "Gli Autogol", ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fedelissimi mister: "Ai miei fantallenatori dico che sto dando il massimo e cercherò di dare ancora di più, al momento sta andando bene. Vi chiedo di scrivere meno in direct, soprattutto quelli che mi hanno contro. Quelli che mi hanno in squadra stiano tranquilli!".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE