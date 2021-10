Lazio - Inter, la società celebra Immobile: "Re Ciro ha segnato ancora!" - FOTO

Ci pensa sempre lui e non potrebbe essere altrimenti. Ciro Immobile ha fatto di tutto per esserci in questo Lazio - Inter e non solo è stato in campo per tutto il match ma ha anche segnato il pareggio su calcio di rigore ed è stato decisivo in occasione della seconda rete firmata da Felipe Anderson. Il numero 17 con la rete odierna raggiunge quota 7 in 7 gare giocate. La Lazio lo ha celebrato con un post social: "Re Ciro ha segnato ancora!".

