Lazio - Inter, la società incita i biancocelesti: "Non smettete mai di sognare"

Lazio, così è ancora più bello. La squadra di Sarri manda ko l'Inter e stabilisce il trionfo in rimonta. Il tabellino sigla il 3-1 per i biancocelesti con le reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic. Vittoria che serve da rivalsa e che potrebbe dare una grande spinta in avanti per il futuro. Dopo l'insuccesso arrivato contro il Bologna, la Lazio risponde presente e porta a casa un ottimo risultato. Ad esultare con un messaggio di sprono è la stessa società che tramite il proprio account social ha scritto: "Non mollare mai, non smettere mai di sognare".