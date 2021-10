Lazio - Inter, Luiz Felipe ne va fiero: "Vittoria importante, bravi ragazzi" - FOTO

La Lazio trionfa in rimonta sull'Inter per 3-1 e scaccia i brutti pensieri arrivati dopo la gara contro il Bologna. Sarri questa sera ha messo in campo una buona squadra ribaltando il momentaneo 1-0 di Perisic con grinta e voglia di riscattarsi. I ragazzi sono stati dalla sua parte e hanno risposto presente nel migliore dei modi realizzando una buona prestazione. Il reparto arretrato è riuscito a contenere le avanzate dei nerazzurri senza tanti problemi. Ad esultare per il risultato agguantato è Luiz Felipe che tramite un post social ha commentato così il successo odierno: "Vittoria importante, bravi ragazzi. Forza Lazio sempre!!".