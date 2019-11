Lazio, Inzaghi ricorda il '99/2000: "Che imprese. Mi rimarranno dentro tutta la vita" - VD

Per il secondo dei dieci video che anticiperanno l'apertura del Lazio Style Official Store in centro, la società biancoceleste ha voluto ricordare la stagione '99/2000. E per farlo al meglio, quale voce se non quella di mister Simone Inzaghi? Il tecnico della Lazio ha ripercorso le tappe più importanti di quell'anno incredibile, coronato da tre successi importantissimi: la Supercoppa Europea, la Coppa Italia e ovviamente lo scudetto. Ecco le parole dell'allora numero 21 della squadra di Eriksson: "Quella del '99/2000 è stata una grandissima stagione. Storica. Avevamo una squadra molto forte, guidata da un grandissimo allenatore. Siamo stati bravi a vincere uno scudetto che quando eravamo a -9 dalla Juve sembrava irraggiungibile. Invece siamo andati a Torino riuscendo a compiere un'impresa e riaprendo il campionato. Nell'ultima partita contro la Reggina sapevamo che avremmo dovuto vincere per forza. C'è stata la sospensione per pioggia a Perugia e finita la partita ci siamo riuniti negli spogliatoi, ognuno a modo suo. Io mi ricordo un'immagine mia, di Pancaro, Conceição e Mancini che guardavamo come stessero andando le cose Perugia."

LA COPPA ITALIA - “Ricordo con piacere la vittoria della Coppa Italia a una settimana dal secondo scudetto con tanti che si erano fatti biondi per i festeggiamenti”.

LA SUPERCOPPA EUROPEA: “Dovevamo compiere un'impresa e battere il Manchester United, mi ricordo l'ingresso in campo con lo stadio di Monte Carlo pieno di nostri tifosi, ci sembrava di giocare in casa. Questo ci ha dato una carica incredibile".

LA FESTA SCUDETTO - “Volevamo festeggiare insieme a tutta la nostra gente, erano stimate 250.000 persone. Un qualcosa di incredibile che mi rimarrà dentro tutta la vita”.

