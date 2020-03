Lazio, l'ex Durmisi al fianco dell'Italia: il post social - FOTO

L'Italia è al centro dell'emergenza coronavirus, con misure stringenti imposte alla cittadinanza. Tra coloro che moralmente sono al fianco del nostro paese c'è Riza Durmisi. Il giocatore di proprietà della Lazio, in prestito al Nizza, su Instagram ha pubblicato un cuore tricolore con al centro l'immagine della penisola. In qualche modo anche lui ha voluto far sentire il suo appoggio al popolo italiano.

