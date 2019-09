Lazio, l'orgoglio social di Acerbi: “Siamo tornati compatti” - FOTO

Il viaggio, la pressione, lo stress. Specialmente dopo una - brutta - sconfitta, tornare da una trasferta europea lucidi e concentrati sul campionato, non è mai facile. La Lazio di questa sera ci è riuscita portando a casa tutta la posta in palio contro il Parma, dimostrandosi squadra matura anche nella gestione del risultato. È il primo mattone per la risalita, mercoledì contro l'Inter si potrebbero costruire le fondamenta del futuro biancoceleste. Nel frattempo, Acerbi si gode la vittoria su Instagram: “Vincere dopo una partita di coppa non è mai facile, ma noi siamo tornati compatti e ce l'abbiamo fatta”.

LAZIO - PARMA, LA PARTITA

LAZIO - PARMA, LE PAGELLE

TORNA ALLA HOMEPAGE