Lazio, la carica della società: "Mai smettere di lottare" - FOTO

Il cuore oltre l'ostacolo, una lotta continua per 90 minuti e una Lazio a cui si devono solo fare i complimenti. Sono stati giorni difficili per la squadra che nonostante i dodici giocatori rimasti a Roma ha portato via da Bruges un punto preziosissimo più che per la classifica per il modo in cui è arrivato. Anche la società ha voluto celebrare questa gara con un post sui social: "Mai smettere di lottare".

🤜 MAI SMETTERE DI LOTTARE 🤛 #CMonEgles 🦅 Pubblicato da S.S. Lazio su Mercoledì 28 ottobre 2020

