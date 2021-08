Lazio, la carica sui social per la nuova settimana: "Monday motivation" - VIDEO

LAZIO SOCIAL - La vittoria di Empoli ha fatto iniziare al meglio il campionato della Lazio. I biancocelesti sono ancora in fase di costruzione, ma una vittoria è il modo migliore per gettare le basi per il futuro. Le aquile sono pronte per sabato quando all'Olimpico arriverà lo Spezia. La società ha dato il buon inizio settimana ai tifosi della prima squadra della Capitale con un video dell'esultanza dopo la rete di Milinkovic Savic al Castellani. Il classico Monday Motivation con cui iniziare una nuova settimana.