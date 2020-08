Lazio, la famiglia Immobile al completo sulla barca: “La mia meravigliosa banda” - FT

Prosegue la vacanza in barca della famiglia Immobile, prima ad Ischia e poi lungo la Costiera Amalfitana. Oggi Ciro e e la moglie Jessica hanno messo in mostra, tramite un post su Instagram, gli outfit di tutta la famiglia. Il bomber biancoceleste è vestito come il piccolo Mattia mentre Jessica indossa lo stesso vestito a fiori delle due figlie. Lo splendido scatto ha come sfondo un bellissimo scorcio marino. Immobile ha sottolineato l’unione della famiglia con un: “Noi”. Jessica invece ha scritto: “La mia meravigliosa banda”.