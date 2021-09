Lazio, la giocata di Pedro su Zaniolo diventa un reel sulle note della Carrà - VIDEO

Dal gol nel derby con la maglia giallorossa alla rete con la maglia della Lazio. Pedro ha già conquistato la fiducia di Sarri e l'amore dei tifosi biancocelesti e ieri ha trafitto con un tiro perfetto anche la sua ex squadra. Lo spagnolo è stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria di ieri e non solo per il gol. A rimanere impresso nella mente è anche il suo gesto tecnico che di fatto non ha permesso a Zaniolo di prendere il pallone: eleganza, classe e tecnica perfette celebrate anche dalla società con un video e la celebre canzone di Raffaella Carrà che si intitola proprio Pedro.

