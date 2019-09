Lazio, la gioia di Adekanye: "Orgoglioso per l'esordio: ci rialzeremo" - FT

A Cluj la Lazio ha vissuto una serata da spostare nel cestino e rimuovere dall'"hard disk" della memoria. Imparare e poi dimenticare, questo è il mantra. Ma non per tutti. Per un giocatore biancoceleste quella di ieri, nonostante tutto, resta una serata da ricordare. Si tratta di Bobby Adekanye, l'ultimo rinforzo estivo in ordine di tempo - al netto di Andrè Anderson - ad aver esordito con la maglia della Lazio. Ma per il nigeriano questo esordio è stato molto di più: i 14 minuti finali di Cluj - Lazio, quelli in cui l'ex Liverpool è subentrato a Bastos, sono anche i suoi primi 14 minuti vissuti da calciatore professionista. Il suo debutto assoluto nel grande calcio. Bobby è così, sempre positivo e sorridente, sa guardare oltre alla sfortuna e alla sconfitta. E ha mostrato tutto il suo orgoglio per l'inizio ufficiale della sua carriera da professionista tramite una storia su Instagram: "E' stato un momento di grande orgoglio per me e tutta la mia famiglia" - scrive pubblicando una sua istantanea della sfida di Cluj - "Grazie Lazio. Ci rialzeremo da questo brutto momento". Avrà modo di farsi conoscere come calciatore, ma nel frattempo Adekanye è diventato a tutti gli effetti un membro della grande famiglia biancoceleste. A fondo pagina, ecco la foto della storia di adebob11.

