Lazio, la mamma è sempre la mamma: gli auguri social dei biancocelesti - FOTO

Se c'è una cosa sicura in questo mondo, è che la mamma è sempre la mamma. Per tutti, senza alcuna eccezione. Oggi si festeggia proprio questa dolce figura, anche durante il difficile periodo di quarantena non può mancare un messaggio d'affetto. I giocatori della Lazio sono quel che sono anche grazie alle proprie mamme, e lo hanno ribadito sui social. Il messaggio d'amore, ma allo stesso tempo ironico, di Acerbi ha aperto le danze. A questo ne sono seguiti altri. Mamma Immobile è apparsa in una storia Instagram dell'attaccante, con tanto di dedica: "Buona festa della mamma, ti voglio un mondo di bene". Strakosha ha seguito la scia del compagno, pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla madre: "Buona festa della mamma, che dio ti benedica. Ti amo più di qualsiasi altra cosa". Non manca all'appello Leiva, che ne ha approfittato per fare tanti auguri anche alla moglie: "Buona festa della mamma a queste due donne speciali: mia moglie per la cura e l'affetto che ha nei confronti dei miei figli, mia madre per gli insegnamenti e l'amore che mi ha dato. Vi voglio bene!".

Calciomercato Lazio, la mossa di Tare e Lotito per Suarez: ecco l'offerta

Calciomercato Lazio, Aulas (pres. Lione): "Depay? Gli agenti dicono che può partire"

TORNA ALLA HOMEPAGE