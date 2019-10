Lazio, la Panini sulle parole di Acerbi al Bambino Gesù: “Vero campione”

“Ace, c'è la navetta che vi aspetta” - “Non importa, possono anche andare, io prendo un taxi. Ma finché non finisco il giro non me ne vado”. Sono le parole di Francesco Acerbi in visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù la scorsa settimana. Non ne ha voluto sapere il centrale della Lazio che, prima di tornare al raduno della nazionale, ha voluto incontrare tutti i bambini che aspettavano gli azzurri per il giro di visite. Un gesto nobile, empatico, di chi sa cosa significhi vivere la sofferenza della malattia e quindi quanto faccia bene un sorriso. Specialmente per un bambino. La Panini ha voluto rimarcare la grandezza delle parole di Ace tramite un post su Twitter: “La frase più emblematica di questa settimana sportiva è stata sicuramente quella di Francesco Acerbi. In visita ai bambini dell’ospedale Bambino Gesù, il difensore biancoceleste ha parlato da vero campione”. Di seguito, ecco il post.

La frase più emblematica di questa settimana sportiva è stata sicuramente quella di Francesco #Acerbi.

In visita ai bambini dell'ospedale Bambin Gesù, il difensore biancoceleste ha parlato da vero campione❤️@OfficialSSLazio pic.twitter.com/dchiDx1Of8 — Figurine Panini (@figurinepanini) October 18, 2019

