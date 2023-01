Lazio, la "romantica" buonanotte della società - VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Curva Nord che canta "My Way", riadattata per raccontare l'amore del popolo per questa maglia. "Farò quel che potrò per la mia Lazio", un unico coro che si alza al cielo guidato dalla voce di Mattia Briga. Sono questi i momenti da brividi che compaiono nel video che la società biancoceleste ha voluto utilizzare per dare la buonanotte alla sua gente in una serata dal finale così dolce.