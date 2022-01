Lazio, la Serie A invita alla visione: "Sta per inziare il Sergej's show" - VIDEO

Un'altra delle sue. Sergej Milinkovic-Savic ha impressionato lo Stadio Arechi e non solo, con un'altra prodezza. Scatta il 7 minuto della prima frazione di gioco, Luis Alberto scambia per Milinkovic che serve un tacco al volo per Immobile e la palla finisce dietro alle spalle di Belec, il quale non può più nulla. E' così che la Lazio ha aperto le danze prima di arrivare al 3-0 firmato contro la Salernitana. A distanza di giorni l'incantesimo di Milinkovic rimane ancora impresso tanto da far postare alla Serie A su Instagram un video dell'assist del Sergente scrivendo: "Tutti sintonizzati, sta per cominciare il Sergej's show".