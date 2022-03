Lazio, la società festeggia le donne biancocelesti - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Giornata speciale quella dell'8 marzo, data in cui si festeggiano le donne. Anche la Lazio, con un video pubblicato sui suoi canali social, ha voluto fare un augurio con la voce di alcune delle sue giocatrici: "Le donne che hanno conquistato il mondo non hanno mai dovuto dimostrare nulla, se non la loro intelligenza. Le donne hanno un solo difetto: a volte si dimenticano quanto valgono. Essere donne è così affascinante, un'avventura che non annoia mai. Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza. Una donna ha il cerchio completo. Dentro di lei c'è il potere di creare, nutrire e trasformare".