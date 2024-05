Lazio, la società omaggia Felipe Anderson: "Per sempre un'aquila!" - VIDEO

L'Atalanta ha battuto 3-0 il Torino e spedito la Roma in Europa League per il terzo anno di fila. Niente Champions League...

WEBTV LAZIO, L'ADDIO DELLA SOCIETÀ E LE LACRIME DI FELIPE: IL VIDEO SPECIALE - VIDEO Preparate i fazzoletti, sedetevi e gustatevi l'ultimo video pubblicato dalla Lazio. È un messaggio d'addio, ma anche d'amore per chi ha indossato per anni la maglia biancoceleste, rispettandola e onorandola come merita. Un ringraziamento a Felipe... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GREENWOOD SALUTA IL GETAFE: ORA IL SUO FUTURO... Dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista al Getafe, ora Mason Greenwood è pronto per una nuova esperienza. L'estate scorsa (e a gennaio) la Lazio aveva provato a ingaggiarlo, senza successo, dal Manchester United. Quest'anno si è...