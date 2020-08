Lazio, Lady Inzaghi e la nascita del piccolo Andrea: "Grazie a tutti per gli auguri!" - FOTO

Simone Inzaghi ha vissuto da poco la gioia per la nascita del terzo figlio, di nome Andrea. Ovviamente, l'affetto nei confronti del mister biancoceleste non è mancato. Tante le reazioni social e gli auguri per la fantastica coppia, da parte di colleghi e tifosi. Gaia Lucariello ha così voluto ringraziare tutti tramite un post Instagram: "Mi sono resa conto adesso dei tanti messaggi di auguri per Andrea. Grazie mille a tutti!".