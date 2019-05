Lazio, lady Inzaghi risponde alla lettera di Tommaso Paradiso - FOTO

“Io gli darei le chiavi di Formello. Inzaghi deve diventare un nuovo Ferguson: un manager-allenatore. Tutto dovrebbe passare da lui: mercato, squadra, spogliatoio. Finalmente potrebbe essere quel collante che ci manca da diverso tempo. Presidente, allenatore, squadra e tifosi come una grande famiglia”. Così questa mattina il frontman dei TheGiornalisti e noto tifoso della Lazio, Tommaso Paradiso, ha dichiarato tutto il suo affetto per Simone Inzaghi in una lettera. Il tecnico biancoceleste è al centro di numerose voci di mercato, indiscrezioni e rumors che, insieme alle fumate grigie fuoriuscite dai suoi ultimi incontri con il presidente Lotito, spingono verso un suo futuro lontano da Roma. Il cantante si è fatto voce dei numerosi tifosi laziali che sperano nella permanenza del mister, e quest'oggi ha ricevuto la riposta di Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi: “..e noi adoriamo te”. Queste le parole accompagnate dalla foto del messaggio scritto di Paradiso. Di seguito, ecco lo screenshot della sua storia su Instagram.

