Lazio, le magie di Pedro, Anderson e Luis Alberto in un video – VIDEO

Il campionato sta per tornare e con lui le magie in campo di Luis Alberto, Pedro e Felipe Anderson. I tre sono formidabili e fondamentali in campo per il supporto che danno alla squadra, con le loro giocate apparentemente facili a guardarsi ma che solo dei veri campioni possono realizzare stupiscono lasciando a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori. Il club ha riassunto in un mini video, condiviso sui canali social ufficiali, i tunnel di Pedro in Lazio – Fiorentina, quelli di Luis Alberto in Lazio – Salernitana e ultimi non per importanza quelli di Felipe Anderson nel derby che sicuramente anche Vina ricorderà. Ad accompagnare il video una caption particolare.

