Lazio, Lucas Leiva con Luiz Felipe e Patric: “Tutti pazzi” - FOTO

L'asse Brasile-Spagna funziona benissimo anche fuori dal rettangolo verde di gioco in casa Lazio. Lucas Leiva, Luiz Felipe e Patric, oltre a essere compagni di squadra, sono soprattutto grandi amici e non perdono l'occasione di pubblicare foto e video insieme sui social. Tra le storie Instagram del centrocampista ex Liverpool e Gremio è apparso uno scatto dei tre abbracciati e sorridenti sotto la Curva Nord. Il numero 6 ha aggiunto: "Todo maluco", che tradotto letteralmente dal portoghese significa "Tutto pazzo". Per tutti e tre potrebbero essere gli ultimi mesi in biancoceleste e cercano di godersi al massimo questi ultimi momenti.